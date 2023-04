Berlusconi, il San Raffaele conferma: "Ha la leucemia da tempo"

Nel video l'intervista a Paolo Barelli, deputato Forza Italia

Il bollettino medico del San Raffaele conferma le indiscrezioni: infezione polmonare per il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, causato da leucemia mielomonocitica cronica, una condizione che lo affligge da tempo, si legge. Per questo si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva, dove sta curando l'infezione polmonare e sottoponendosi a chemioterapia. “C'è miglioramento” ha detto il fratello Paolo parlando coi cronisti fuori dall'ospedale: “Siamo fiduciosi”. Questa mattina anche una telefonata coi vertici di Forza Italia.

Torna a riunirsi il Consiglio dei ministri, sul tavolo i decreti legge per l'emergenza siccità e per rafforzare le capacità amministrative della Pubblica amministrazione, ma anche il disegno legge sulla concorrenza, già passato per un primo esame del governo. Per quanto riguarda la siccità, si prevede l'istituzione di una cabina di regia interministeriale, presieduta dalla presidente del Consiglio o dal ministro delle Infrastrutture, e la nomina di un commissario straordinario nazionale, che realizza interventi urgenti e potrà intervenire con poteri sostitutivi in caso di inadempienza.

