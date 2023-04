MILANO Berlusconi in terapia intensiva al San Raffaele per problemi cardiovascolari

Berlusconi in terapia intensiva al San Raffaele per problemi cardiovascolari.

Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, è ricoverato da stamattina al San Raffaele. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. È stato ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all'ospedale San Raffaele dove è arrivato con affanno respiratorio. La situazione dell'ex premier al momento sarebbe stabile.

"Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile". Lo riferiscono all'Ansa fonti parlamentari di Forza Italia.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: