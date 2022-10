"Per dare ancora più forza ai nostri gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l'onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato". Lo scrive il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una lettera ai parlamentati azzurri in vista dell'elezione nel pomeriggio dei capigruppo di Camera e Senato.