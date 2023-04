Berlusconi, reagisce bene alle cure: "E' dura ma ce la farò anche questa volta"

Silvio Berlusconi ha passato una notte tranquilla, la seconda in terapia intensiva al San Raffaele di Milano dopo il ricovero di mercoledì. Secondo quanto filtra in ambienti ospedalieri, il Cavaliere reagisce bene alle cure e oggi si sottoporrà a nuovi accertamenti. L'attenzione dei medici rimane alta sull'infezione polmonare, conseguenza di un forte indebolimento generale. Al momento non sono previsti bollettini medici. "E' dura ma ce la farò anche questa volta", ha detto Berlusconi durante una telefonata al direttore de Il Giornale, Augusto Minzolini.

