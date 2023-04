Berlusconi ricoverato in terapia intensiva, professor Zangrillo: "è affetto da leucemia mielomonocitica cronica"

Silvio Berlusconi è affetto da leucemia mielomonocitica cronica. E' quanto si legge nel bollettino medico firmato dal professor Zangrillo. "È attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui Egli è portatore da tempo". "La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell'infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell'iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti." E' quanto si legge nel bollettino medico firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri



E' stata l'Ansa, in matitnata, a diramare l'indiscrezione più rilevante, per cui Silvio Berlusconi, 86 anni, avrebbe già iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che ne ha costretto il ricovero in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, dove lo hanno raggiunto i figli. Condizioni comunque stabili, aggiunge l'Ansa. Secondo il ministro Tajani ha anche trascorso una notte tranquilla e questa mattina, secondo una nota diramata da Forza Italia, ha parlato anche al telefono coi vertici del partito, raccomandando loro “il massimo impegno in Parlamento e al governo, perché il Paese ha bisogno di noi”. E proprio in Senato è scattato l'applauso quando è stato chiamato al voto sul decreto Superbonus, discussione alla quale era ovviamente assente perché già ricoverato.

E mentre la presidente Meloni è a L'Aquila per i 14 anni dal terremoto, ricordati anche dal presidente della Repubblica Mattarella, nuova avventura editoriale per Matteo Renzi, che a sorpresa ieri si è presentato come il nuovo direttore de “Il Riformista”. “Ma non sono il primo parlamentare a diventare direttore”, ha ricordato, specificando che non lascerà l'impegno politico e che il direttore responsabile sarà qualcuno iscritto all'ordine dei giornalisti, visto che lui non lo è.

Nel video l'intervista a Matteo Renzi, senatore Azione-Italia Viva