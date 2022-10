Berlusconi un fiume in piena coi giornalisti: "Elisabetta Casellati andrà alla Giustizia"

dalla corrispondente Francesca Biliotti

Dopo l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi sembrava ritrovata la coesione, ma oggi il Cavaliere è stato un fiume in piena. Ieri pareva essere andato a Canossa, da Giorgia Meloni, nella sede di Fratelli d'Italia, per ritrovare l'intesa dopo le parole grosse volate in Senato, e l'obiettivo pareva raggiunto, con la nota diramata congiuntamente e la foto dei due sorridenti. “Insieme al Quirinale”, era la promessa. A distanza di 24 ore, il clima sembra mutato. Dopo aver indicato Alessandro Cattaneo capogruppo di Forza Italia alla Camera e Licia Ronzulli, che avrebbe voluto al governo, a capo dei senatori, Silvio Berlusconi è stato un fiume in piena coi giornalisti, dentro e fuori Palazzo Madama. Ha spiegato cos'è accaduto per l'elezione del presidente del Senato Ignazio La Russa, perché i forzisti, ha detto, chiedevano pari dignità coi parlamentari della Lega, dai quali sono divisi da appena 150mila voti. Berlusconi ai giornalisti ha assicurato che la ministra della Giustizia sarà Maria Elisabetta Casellati, ex presidente del Senato e sua fedelissima, mentre Giorgia Meloni vuole l'ex magistrato Nordio. “Giorgia è amica di mio figlio – sono le altre parole di Berlusconi – il suo uomo lavora a Mediaset, sono tanti i punti di contatto”, ha concluso in maniera sibillina. I due vice presidenti del Consiglio dovrebbero essere Antonio Tajani, che andrebbe agli Esteri, e Matteo Salvini, destinato alle Infrastrutture. Giancarlo Giorgetti al ministero dell'Economia, Guido Crosetto allo Sviluppo Economico, poi i tecnici, Marina Calderone al Lavoro, già a capo del consiglio dell'ordine dei consulenti del lavoro, e il prefetto Piantedosi al ministero dell'Interno.

Nel video l'intervista a Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia