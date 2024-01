Bertinoro: esce di strada e si ribalta, estratto dai Vigili del Fuoco

Bertinoro: esce di strada e si ribalta, estratto dai Vigili del Fuoco.

Alle ore 19.00 di Lunedì 22 Gennaio, una squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta in via Cellaimo nel comune di Bertinoro per incidente stradale. La squadra ha operato per estrarre da una autovettura ribaltata il conducente ed affidarlo al personale sanitario, presenti sul posto i carabinieri.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: