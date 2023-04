Bertinoro: silos di mangimi crolla su auto, morti tre fratelli

Tre persone sono morte in un incidente che si è verificato nei pressi di un allevamento di pulcini a Bertinoro, in provincia di Forlì. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, sarebbe crollato un silos di mangimi che ha investito un'auto sulla quale c'erano tre fratelli, una ragazza di 18 anni e i suoi due fratelli di 14 e 10 anni, tutti deceduti. Sul posto, nei pressi dell'azienda agricola, sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno intervenendo con una gru. Presenti anche i carabinieri delle stazioni di Meldola e Bertinoro e il 118 per i soccorsi.