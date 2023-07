Da Rai3, storico (ex) fortino del centrosinistra, dove ha diretto a lungo il Tg3, a Rete4, presidio dell'informazione di Mediaset che punta a differenziare il suo orizzonte politico. Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo 34 anni: la aspetta l'azienda di Pier Silvio Berlusconi. Alla conferma ufficiale mancano ancora alcune ore. Per la conduttrice c'è l'ipotesi di un programma in prima serata.