Bianca Berlinguer si dimette dalla Rai dopo 34 anni. Verso Mediaset

Bianca Berlinguer si dimette dalla Rai dopo 34 anni. Verso Mediaset.

Da Rai3, storico (ex) fortino del centrosinistra, dove ha diretto a lungo il Tg3, a Rete4, presidio dell'informazione di Mediaset che punta a differenziare il suo orizzonte politico. Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo 34 anni: la aspetta l'azienda di Pier Silvio Berlusconi. Alla conferma ufficiale mancano ancora alcune ore. Per la conduttrice c'è l'ipotesi di un programma in prima serata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: