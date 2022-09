DOPO IL VOTO Biden sulle elezioni italiane: "Avete visto cos'è successo? Mi preoccupo" Il presidente degli Stati Uniti interviene sul risultato. Meloni su Twitter smentisce il totoministri dei giornali

“Avete visto cos'è successo in Italia? Non si può essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui, per questo mi preoccupo”. Parole del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a un ricevimento dell'associazione dei governatori democratici, riprese dai giornalisti al seguito del presidente. Giorgia Meloni si fa sentire su Twitter per smentire il totoministri dei giornali, e le voci su uno scontro in atto con la Lega che vorrebbe il solito Ministero dell'Interno a Salvini: “Ricostruzioni irreali – scrive la leader di Fratelli d'Italia – su eventuali ministri di un governo di centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & co – conclude – vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano”. Anche Salvini si affretta, con un suo video, a rassicurare tutti. Salvini Intanto la Lega riacquista Umberto Bossi, che sembrava aver perso il suo scranno e invece è stato ripescato nel collegio di Varese, mentre a causa di complicati calcoli dovuti alla legge elettorale, è il M5S a perdere un parlamentare, ma in Sardegna.

Nel video l'intervento di Matteo Salvini, Lega

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: