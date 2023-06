RICCIONE Biella, turisti 'over 65' donano la tassa di soggiorno agli alluvionati

Biella, turisti 'over 65' donano la tassa di soggiorno agli alluvionati.

Sono tornati domenica ed erano partiti il 4 giugno, i 52 over 65enni biellesi in vacanza a Riccione. Hanno deciso di rinunciare all'esenzione della tassa di soggiorno, prevista da regolamento per loro, per devolvere l'intera somma di denaro alla città meta delle loro vacanze e che adorano. Sono stati donati 728 euro, già versati con bonifico sul conto corrente aperto dalla Regione Emilia Romagna a seguito dell'alluvione di metà maggio. Una bella iniziativa proposta dall'assessore alle politiche sociali di Biella, Isabella Scaramuzzi, e subito accettata con entusiasmo da tutti i partecipanti alla vacanza. A testimonianza del ringraziamento della città, regalata una confezione di piadina a tutti gli autori del bel gesto solidale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: