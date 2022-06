'Biglietti agli amici' si apre a Rimini con Steve Mc Curry

Jonathan Bazzi, Matteo B. Bianchi, Daria Bignardi, Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Lorenza Ghinelli, Steve McCurry, Francesca Michielin, Marco Missiroli, Silvia Nucini, Alessandro Piperno, Emiliano Ponzi, Joan Thiele, Chiara Valerio: per il secondo anno consecutivo Rimini torna ad ascoltare 'Biglietti agli amici' (che si richiama al titolo di un libro di Pier Vittorio Tondelli) dal 28 al 30 giugno, tre serate con ospiti che daranno voce a letteratura, musica, arte, fotografia, giornalismo. "Finalmente torniamo ad ascoltarci dal vivo. Con la voce, che è l'impronta sonora delle persone, quella che esprime la nostra unicità e identità, il nostro accento, provenienza, emozioni", dice il sindaco Jamil Sadegholvaad.

Ad aprire la rassegna nella piazza sull'acqua davanti al ponte di Tiberio sarà l'icona della fotografia internazionale Steve McCurry, che racconterà la sua opera più recente 'Bambini del mondo-ritratti dell'innocenza' (Mondadori Electa). Alessandro Piperno, vincitore del Premio Strega e direttore della collana editoriale I Meridiani (Mondadori), sarà protagonista dell'incontro 'La voce - e le parole - di Marcel Proust', mentre Daria Bignardi presenterà 'Libri che mi hanno rovinato la vita - E altri amori malinconici' (Einaudi-Stile Libero). Francesca Michielin, nuova conduttrice di X Factor 2022, parlerà delle sue lotte femministe, della sua arte e del suo romanzo d'esordio 'Il cuore è un organo' (Mondadori). A dare l'avvio all'ultima giornata della rassegna saranno Mario Calabresi, Cecilia Sala e Silvia Nucini con l'evento 'Le voci - e il suono - dal fronte': a poche ore dall'invasione russa in Ucraina, Sala era sul treno in direzione Kiev, a pochi giorni dallo scoppio della guerra Calabresi e Nucini erano a Siret, sul confine tra Ucraina e Romania. Sono state le loro voci a generare un filo diretto con l'Ucraina, a raccontare l'umanità, attraverso le puntate di Stories, di Altre/Storie e delle altre produzioni della podcast company Chora Media, guidata dallo stesso Calabresi.