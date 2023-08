#MEETING23 Bignami sull'alluvione: "Cosa è stato fatto per mettere in sicurezza i territori? In Giunta c'era Elly Schlein" Il vice ministro delle Infrastrutture torna ad accusare la Regione Emilia-Romagna per quanto accaduto lo scorso maggio

Non si placa la polemica sui fondi destinati all'Emilia-Romagna dopo le alluvioni di maggio. A rinfocolarla ci pensa il vice ministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, che rigetta la palla alla Regione e in particolare a Elly Schlein, oggi segretaria del Partito Democratico.

Nel video l'intervista a Galeazzo Bignami, vice ministro delle Infrastrutture

