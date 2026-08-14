CRONACA Biker cade nei boschi sopra Montescudo: recuperato con l’elisoccorso L’uomo è stato raggiunto dal Soccorso Alpino e stabilizzato dall’équipe di EliRavenna prima del trasferimento all’ospedale di Cesena

Biker cade nei boschi sopra Montescudo: recuperato con l’elisoccorso.

Intervento di soccorso questa mattina in una zona boschiva sopra Montescudo, nel Riminese, per un biker rimasto ferito dopo una caduta lungo un sentiero.

La stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna è stata attivata dalla Centrale operativa del 118. Una volta raggiunta la zona dell’incidente, i tecnici hanno collaborato con i Vigili del Fuoco nelle operazioni di evacuazione: il ferito era già stato sistemato su una barella ed è stato trasportato fino a un punto adatto al recupero con verricello.

Sul posto è quindi intervenuto EliRavenna, che ha calato il tecnico di Elisoccorso del CNSAS insieme a medico e infermiere. L’équipe sanitaria ha raggiunto il biker e proceduto alla stabilizzazione.

L’uomo è stato poi trasferito sulla barella del 118, recuperato a bordo dell’elisoccorso e infine trasportato all’ospedale "Bufalini" di Cesena.

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