Bilancio Carabinieri: crescono i furti, calano rapine e violenze sessuali

Carabinieri

L'Arma traccia il quadro della criminalità in Provincia, partendo da una evidenza: l'incremento della delittuosità rispetto allo scorso, spiegata però dal venir meno di ogni restrizione alla mobilità, invece in vigore nel periodo pandemico. Dati poi influenzati proprio dalle ritrovate presenze turistiche e dal ritorno delle manifestazioni fieristiche; maggiore affluenza in Riviera che porta così un fisiologico aumento dei reati. Un +12% sul 2021, ma solo un punto percentuale in più se si guarda al 2019, al pre-pandemia. Reati predatori in testa, dunque, con i furti che da soli rappresentano il 55% di quelli segnalati. 2601 le persone denunciate, 407 arresti, con l'Arma in azione per il 77% dei delitti segnalati in Provincia. Calano i reati legati alle sostanze stupefacenti (da 115 a 99) con 105 arresti per traffico e spaccio e sequestro di oltre 130 chili di droghe.

Positivo il calo delle rapine del 23%; quelle per strada addirittura del 32%. E dai Carabinieri anche una riflessione sul fenomeno delle baby gang: sostanzialmente sconosciuto in Riviera – segnala l'Arma – dove non si segnala la presenza stabile di bande giovanili organizzate e che si è invece fatto strada dall'estate del 2021 creando allarme sociale per le ripetute azioni criminali da parte di giovani minorenni, prevalentemente stranieri o italiani di seconda generazione. Risposta capillare a contrasto: dall'intensificazione dei controlli nei luoghi più sensibili, fino al monitoraggio dei social network, per anticipare eventuali disordini, anche in sinergia con Prefettura e Questura. Si guarda ai giovani, anche con le attività di prevenzione e percorsi didattici mirati nelle scuole.

Progetti di prevenzione e percorsi rivolti ai deboli, partendo dalla violenza di genere - da “una stanza per te” ai corsi di autodifesa - e spicca per cui spicca il dato: calano del 13% le denunce per violenza sessuale, in controtendenza rispetto al quadro nazionale, dove crescono invece del 15%. Ancora, incontri con gli anziani per la prevenzione dei reati, truffe in testa, a loro danno. Massimizzato il controllo sul territorio, con il contributo fondamentale rappresentato dai rinforzi estivi. Attività intensa anche per la tutela del patrimonio ambientale, con i 7 gruppi della Forestale impegnati in oltre 5100 controlli per 122 illeciti penali e 291 amministrativi per somme contestate di oltre 190mila euro.