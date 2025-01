TURISMO Bilancio delle festività: albergatori riminesi soddisfatti, ora si lavora per il 2025 Presenze fino all'Epifania, complici gli eventi, spiega Federalberghi. Ora un anno di "ponti d'oro", come anticipato dal Sindaco di Rimini

"Rimini e tutte le località della costa si confermano come destinazione per il Capodanno": gli albergatori riminesi non nascondono la soddisfazione per le festività natalizie, dal punto di vista delle presenze nelle strutture ricettive. Una serie di eventi, uniti al “Capodanno più lungo del mondo”, hanno portato un certo giro di turisti in città e nelle località vicine. Il Comune di Rimini ha parlato di una notte di San Silvestro “sold out”, con oltre 40mila persone.

Le presenze, spiega Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi, si sono distribuite su un periodo più lungo rispetto al passato. Grazie agli eventi sportivi, prosegue, gli operatori hanno lavorato fino all'Epifania, con presenze superiori allo scorso anno. E molti hanno optato per un weekend nell'entroterra, vista la neve. Per il Capodanno, afferma, c'è stata "una percentuale di riempimento intorno all'80 per cento. Forse qualcosa di inferiore rispetto all'anno scorso, ma più alta nel periodo dell'Epifania: arriviamo al 60 per cento, contro il 50 dell'anno scorso". Tra i dati incoraggianti, prosegue Rinaldis, la presenza anche di gruppi organizzati. In tema di nazionalità, i visitatori sono stati soprattutto italiani, ma "abbiamo visto parecchi turisti da Francia, Germania, Austria".

Per il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, il 2025 sarà un anno “all'insegna dei ponti d'oro”, viste le combinazioni favorevoli in calendario. "Sono opportunità uniche - commenta Patrizia Rinaldis - se lavoriamo bene con la promozione, con gli eventi e i prodotti. A me non piacciono molti i proclami, perché oggi pensiamo una cosa e domani ne vediamo un'altra, però al momento è chiaro che i ponti ci daranno una grossa mano".

Nel servizio l'intervista a Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi Rimini

