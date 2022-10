Bilancio positivo per i saloni TTG, Sia e Sun: vetrina importante per San Marino

Si sono chiusi con un incremento del 25% di visitatori professionali rispetto al 2021 i saloni TTG, Sia e Sun dedicati al turismo in tutte le sue forme. Dal punto di vista mediatico le kermesse, che nel 2023 torneranno alla Fiera di Rimini dall'11 al 13 ottobre, hanno registrato i 260 milioni di contatti lordi tra radio, tv, media on line e off line. Mille i 'buyer' esteri provenienti da 50 Paesi, per la maggior parte da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Sud America e Canada. 2.200 gli espositori e oltre 200 gli eventi con più di 250 speaker.

Per San Marino TTG vetrina irrinunciabile per promuovere il territorio: dall'Outdoor al 'green', fino all'offerta eno-gastronomica e il turismo religioso. Spicca naturalmente il progetto “The Lovely Places” capace di incassare notevoli consensi a livello italiano ed internazionale. Il Titano entra tra l'altro a far parte della piattaforma di informazione turistica territoriale TabUi: l’App di realtà aumentata nata nelle Langhe ed estesa in tutta Italia, che punta a fornire servizi mirati e professionali, mappando perfettamente attrazioni, punti di interesse, sentieri e attività commerciali, turistiche di ogni luogo.

Con il suo stand da 500 metri quadrati, la Regione Marche chiude la tre giorni di TTG riscuotendo il favore di operatori ed utenti: dibattiti, seminari e incontri sulle strategie e sulle future tendenze del turismo e dell’ospitalità, rialzando la testa dopo le difficoltà.

Nel video le interviste a Luca Piergentili, Sindaco di Sarnano (MC) e Mariangela Albertini, Coordinatrice Rocca di Gradara.