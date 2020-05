Bimba di 3 anni cade dalla finestra a Villa Verucchio: non è grave

Una bambina di tre anni è caduta da una finestra a Villa Verucchio, nel Riminese: portata all'ospedale Bufalini di Cesena, le sue condizioni sono buone, ma è stata comunque trattenuta in osservazione. E' successo questa mattina. La bimba, secondo i carabinieri intervenuti sul posto dopo essere stati allertati dal 118, mentre i due fratellini e i genitori si trovavano in cortile, da sola è rientrata a casa e, dopo essersi arrampicata sul divano, si è sporta alla finestra perdendo l'equilibrio. Dopo un volo dal primo piano di circa tre metri, è caduta su un'aiuola, quindi su del terreno e sull'asfalto. Secondo i militari, che hanno raccolto testimonianze della famiglia, si è trattato di un incidente.