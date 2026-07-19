Bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima: padre indagato

Una vacanza al mare si è trasformata in tragedia a Milano Marittima, dove una bambina austriaca di 4 anni, Magdalena Kaiser, è morta dopo essere annegata nella piscina dell'Hotel Continental. La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto il sequestro dell'impianto, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il padre risulta invece indagato con l'ipotesi di reato di abbandono di minore.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava con il padre nei pressi dell'area giochi e della piscina. L'uomo si sarebbe allontanato per pochi minuti, forse per raggiungere la moglie e le altre due figlie in camera. Le immagini delle telecamere mostrano la bambina dirigersi verso la piscina; da quel momento, però, non è più visibile. Dalle verifiche svolte dagli investigatori emerge che sarebbe rimasta in acqua per almeno sette-otto minuti, un intervallo risultato fatale.

A trovare il corpo sono stati due ragazzi minorenni in vacanza, entrati nell'area piscina dopo aver notato i cancelli aperti. In un primo momento hanno pensato si trattasse di una bambola, poi hanno dato l'allarme. Inutili i tentativi di rianimazione da parte di un medico presente nell'albergo e del personale del 118.

L'inchiesta dovrà chiarire eventuali responsabilità. Tra gli aspetti al vaglio degli investigatori vi sono l'apertura dei cancelli della piscina e l'assenza, in quel momento, del servizio di salvataggio. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia sul corpo della bambina.







