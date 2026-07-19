Bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima: s'indaga sui cancelli aperti

Una vacanza al mare si è trasformata in tragedia a Milano Marittima, dove una bambina austriaca di 4 anni, Magdalena Kaiser, è morta dopo essere annegata nella piscina dell'Hotel Continental. La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto il sequestro dell'impianto, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava con il padre nei pressi dell'area giochi e della piscina. L'uomo si sarebbe allontanato per pochi minuti, forse per raggiungere la moglie e le altre due figlie in camera. Le immagini delle telecamere mostrano la bambina dirigersi verso la piscina; da quel momento, però, non è più visibile. Dalle verifiche svolte dagli investigatori emerge che sarebbe rimasta in acqua per almeno sette-otto minuti, un intervallo risultato fatale.

A trovare il corpo sono stati due ragazzi minorenni in vacanza, entrati nell'area piscina dopo aver notato i cancelli aperti. In un primo momento hanno pensato si trattasse di una bambola, poi hanno dato l'allarme. Inutili i tentativi di rianimazione da parte di un medico presente nell'albergo e del personale del 118.

L'inchiesta dovrà chiarire eventuali responsabilità. Tra gli aspetti al vaglio degli investigatori vi sono l'apertura dei cancelli della piscina e l'assenza, in quel momento, del servizio di salvataggio. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia sul corpo della bambina.







