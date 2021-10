Bimba nasce in casa con l'aiuto di mamma e papà

Aveva fretta di venire al mondo la piccola Beatrice, tanto da nascere in casa con il papà, di professione chef, che si è improvvisato ginecologo. Una nascita eccezionale quella avvenuta alle 13.10 di giovedì scorso, tanto che alla famiglia Masini, a papà Filippo, mamma Valentina e sorellina Virginia, sono arrivati anche gli auguri e i complimenti dell'assessore al Turismo del Comune di Riccione, Stefano Caldari, "Appena ho appreso il lieto evento mi sono voluto congratulare con la coppia di genitori che hanno dimostrato sangue freddo e grande temperamento nell'affrontare praticamente da soli, la nascita della secondogenita". La piccola Beatrice è nata 10 giorni prima della scadenza del tempo, mentre la mamma si stava preparando per andare alla visita in preparazione del parto. "Avevo accompagnato la mia figlia più grande - racconta Filippo Masini - dai miei e quando sono tornato a casa, mia moglie mi ha detto che c'eravamo. Beatrice, quasi tre chili, è nata così, in casa. Quando è venuta alla luce, aveva il cordone ombelicale intorno al collo, l'ho liberata, l'ho messa a testa in giù, uno schiaffetto sul sederino e lei ha iniziato a piangere. Era fatta".