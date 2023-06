Bimba scomparsa: preso spazzolino di Kata per ricavare suo Dna

Secondo quanto appreso, i carabinieri del servizio scientifico hanno prelevato lo spazzolino da denti usato da Kata per ricavare il Dna per confrontarlo con eventuali tracce. È un accertamento disposto dagli inquirenti. Il reperto è stato campionato nel sopralluogo odierno all'ex hotel Astor in un bagno ad uso dei familiari della bimba scomparsa.

Entrambi i genitori della piccola scomparsa a Firenze il 10 giugno, vengono sentiti negli uffici della procura di Firenze dagli inquirenti. Secondo quanto appreso il padre Miguel Angel Ramon Chicllo Romero è già stato interrogato mentre ora è in corso l'interrogatorio della madre Kathrina Alvarez. I due vengono ascoltati separatamente. Gli interrogatori sono tenuti nell'ufficio del sostituto procuratore Christine von Borries.

L'avvocato Daica Rometta, che rappresentava la mamma della piccola Kataleya, lascia l'incarico.