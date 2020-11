Bimbo deceduto a Villa Verucchio: fissati per lunedì i funerali

Sono stati fissati per lunedì alle 15 allo stadio di Villa Verucchio i funerali del bimbo di 9 anni deceduto lo scorso 27 ottobre in campo a Villa Verucchio. Per la giornata il Comune ha disposto il lutto cittadino.

Sabato è stata eseguita l'autopsia, ma non sono emersi elementi che possano chiarire le cause scatenanti che hanno bloccato il cuore del ragazzino, il quale aveva superato tutti gli esami medici per poter effettuare l'attività sportiva. Spetterà ora al medico legale nella sua relazione al pubblico ministero illustrare ulteriori dettagli.