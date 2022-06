Bimbo di 10 mesi positivo alla cannabis finisce in ospedale

Positivo ai cannabinoidi, un bimbo di 10 mesi è stato ricoverato in rianimazione a Rimini dove nella notte tra domenica e lunedì l'hanno portato i genitori, il padre originario dell'est Europa e la mamma riminese. Lo riportano i quotidiani locali. Il bimbo, arrivato in ospedale in uno stato comatoso e privo di reazioni, ora è fuori pericolo e sarà presto dimesso. Sull'accaduto indaga la Squadra Mobile che avrebbe anche proceduto a un sopralluogo nell'abitazione della coppia. I genitori infatti non avevano saputo dare spiegazioni plausibili sull'accaduto, se non che avevano trascorso il pomeriggio in un parco cittadino.