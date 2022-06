Bimbo di 2 anni esce solo di casa; Carabinieri lo riconsegnano alla madre che dormiva

Nella giornata di ieri, lunedì 13 giugno, è stato trovato dai Carabinieri di Rimini un insolito “fuggitivo”: un bambino di due anni. Il piccolo stava camminando da solo, verso le 13, in via Marini. Subito i militari si sono assicurati che il bambino stesse bene e si sono mobilitati a rintracciare la madre. Complicate le ricerche dato che non vi erano segnalazioni di scomparsa. Vista la tenera età, però, il bambino non poteva essersi allontanato troppo da casa; così i Carabinieri hanno iniziato a cercare in zona, chiedendo informazioni al vicinato. Dopo circa 40 minuti, hanno trovato l'abitazione con ancora la porta aperta. La madre, addormentata, non si era accorta di nulla.