Bimbo di tre anni rischia di annegare in mare, infermiera fuori servizio gli salva la vita

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica sulla spiaggia di Porto Corsini, nel Ravennate, dove un bambino di circa tre anni ha rischiato di annegare. A salvargli la vita è stata Serena Opipari, infermiera di 32 anni del reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, che si trovava in spiaggia nel suo giorno libero.

La donna è intervenuta dopo aver sentito le urla provenire dalla battigia. Quando ha raggiunto il piccolo, il bambino era già stato portato fuori dall'acqua da un uomo. "Era incosciente, viola e in arresto cardiaco, non respirava", ha raccontato al Corriere Romagna. L'infermiera ha quindi iniziato immediatamente le manovre di rianimazione.

Dopo circa cinque minuti di massaggio cardiaco, il bambino ha ripreso a respirare, espellendo l'acqua ingerita. Poco dopo sono arrivati i soccorsi del 118, che hanno completato le cure e trasferito il piccolo al Sant'Orsola di Bologna.

Secondo le informazioni raccolte sul posto, il bambino si trovava in spiaggia con conoscenti e sarebbe stato cercato per diversi minuti prima di essere individuato in mare. Ricoverato in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. L'intervento dell'infermiera, salutato dagli applausi dei bagnanti, si è rivelato decisivo per evitare l'irreparabile.







