CRONACA Bimbo investito: donna in stato di shock Corriere Romagna: 'Il piccolo è in coma all'Ospedale Bufalini di Cesena. I medici mantengono la prognosi riservata'

Bimbo investito: donna in stato di shock.

Lo scorso mercoledì 2 novembre, verso le 18.00 un bambino di cinque anni è stato investito a Sant'Andrea in Casale, una frazione di San Clemente. Il piccolo stava rincorrendo una palla e ha attraversato la strada trovandosi di fronte una Opel Agila che l'ha travolto. Alla guida, una donna di 48 anni che ha subito prestato soccorso al bimbo. In seguito ai fatti, la donna era in stato di shock. "Sull'asfalto, nessun segno di frenata", riporta il Corriere Romagna, "la guidatrice non ha avuto il tempo di pigiare il pedale del freno". I genitori, a pochi passi da lì, "sono arrivati subito dopo l'impatto". In seguito alle prime cure dei sanitari del 118, il bambino è stato trasportato con l'eliambulanza all'Ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. È ancora lì, "sottoposto alle cure di Terapia intensiva e in coma". I medici per ora mantengono la prognosi riservata. I rilievi condotti dalla polizia locale dell'Unione Valconca permetteranno di ricostruire la dinamica precisa dell'incidente. Intanto, "l'automobile è stata sottoposta a sequestro", come da procedura.

