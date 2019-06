Bimbo morto a Mirabilandia, oggi si affida l'autopsia

E' fissato per le 10 in Procura a Ravenna il conferimento dell'incarico per l'autopsia su Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme probabilmente annegato mercoledì pomeriggio in una piscina di 'Mirabeach', area tematica del parco Mirabilandia di Ravenna.

L'esame autoptico verrà eseguito dai medici legali veronesi Franco Tagliaro e Federica Bortolotti, individuati dai Pm ravennati Alessandro Mancini e Daniele Barberini. Un accertamento tecnico non ripetibile per il quale sono stati avvisati i dieci indagati per omicidio colposo in cooperazione, che hanno così la possibilità di nominare a loro volta consulenti. Oltre alla madre 38enne del piccolo, figurano un bagnino di salvataggio 18enne, cesenate, che si trovava una un ventina di metri dal corpicino che galleggiava a faccia in giù e che per primo è intervenuto dopo la segnalazione di un ragazzino di 10 anni; ci sono quindi responsabili a vari livelli della sicurezza e del servizio di salvataggio; e infine il direttore generale del parco e quello operativo. Tra le persone offese avvertite formalmente per l'autopsia, oltre alla madre nella doppia veste, anche di indagata, c'è pure il padre 37enne del bimbo.



Secondo il video, sequestrato, delle telecamere interne, la madre ha lasciato il bimbo vicino a uno scivolo con circa 30 centimetri di acqua dicendogli di restare lì fermo perché lei sarebbe tornata in breve. Il bambino invece ha iniziato a spostarsi verso una baby-dance, prima giocando e poi annaspando per infine soccombere in 110 centimetri d'acqua. Il corpo è stato quindi spostato dalle correnti della piscina fino al punto del rinvenimento. Nel frattempo i bimbi attorno, ignari, hanno continuato a giocare: qualcuno lo ha pure sfiorato o gli è passato sotto in apnea. Il video dura otto minuti circa, dal momento dell'allontanamento della madre ai soccorsi, quando già la donna lo stava cercando. Di questi, per circa tre minuti il bimbo e' rimasto a faccia in giù in acqua.