Bimbo riminese morto in esplosione camper, chiesto il processo per il padre

La pm della Procura di Tempio Pausania, Noemi Mancini, ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniel Romulus Imbhuzan, il 54enne di origini romena ma residente a Rimini, padre di Samuel, il bambino di 10 anni morto due anni fa a seguito di un incendio divampato nel camper in sosta in uno sterrato adiacente alla spiaggia di Bados, sul litorale di Olbia, dove il piccolo stava riposando. Il rogo era stato innescato da una esplosione per una fuga di gas dal fornello da campeggio.

L'uomo, difeso dall'avvocato Antonello Desini, dovrà presentarsi l'11 dicembre prossimo davanti alla gup Federica Distefano, chiamata a decidere sull'apertura del processo per omicidio colposo. I fatti risalgono alla mattinata del 30 agosto del 2023 quando un'esplosione all'esterno del camper della famiglia Imbhuzan, in vacanza in Gallura con un gruppo di amici, fece divampare un incendio che invase l'abitacolo del caravan nel quale Samuel si trovava da solo.

Gli altri componenti della famiglia erano all'esterno, intenti a cucinare il pranzo con i proprietari di un secondo camper. Nell'incendio Daniel Romulus Imbhuzan riportò ustioni nel 40% del corpo nel tentativo, vano, di estrarre il figlio dalle fiamme.







