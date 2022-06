LIETO FINE Bimbo scomparso nel bellunese, trovato in buona salute

Bimbo scomparso nel bellunese, trovato in buona salute.

Non si sa dove abbia passato la notte all'addiaccio ma ora sta bene, Francesco, il bimbo di 9 anni di Mestre, che si era allontanato all'improvviso sparendo alla vista del papà, con cui stava camminando sopra Malga Grant a Col Indes. Il ritrovamento è avvenuto perchè il piccolo ha incrociato un escursionista in località Filon del Vivaio, che lo ha fermato facendo nel contempo dei segnali all'elicottero dei Vigili del fuoco che stavano sorvolando la zona. Caricato a bordo, Francesco e stato portato al campo base, dove lo attendevano i genitori. Lo hanno accolto con un lungo abbraccio commosso. Gli hanno dato da mangiare e da bere e poi sono rientrati per accompagnarlo al pronto soccorso per un controllo.

