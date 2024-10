Bivaccano nel sottopasso ciclopedonale di via Gadames: Polizia locale li denuncia e allontana

La Polizia Locale è intervenuta in questi giorni, con due operazioni distinte, a Marina Centro e nel sottopasso ciclopedonale di via Ugo Bassi (via Gadames), dove bivaccavano abusivamente alcune persone. Il primo intervento il 9 a 10 ottobre, dal Nucleo Sicurezza Urbana, nelle aree intorno al teatro Novelli, dove diverse segnalazioni da parte dei residenti avevano fatto scattare, da qualche giorno, alcuni controlli; anche nelle ore notturne.



Più problematica la situazione in via Gadames, al sottopasso ciclopedonale, vicino alla scuola elementare De Amicis. È stata necessario l’intervento di rinforzi. Il sottopasso era stato occupato da diverse persone che, in mezzo a vestiti e oggetti, dormivano e mangiavano, col risultato di rifiuti e sporcizia ovunque. Situazione segnalata dei residenti della zona che lamentavano schiamazzi, disturbo della quiete pubblica e attività di spaccio.

All’arrivo degli agenti, accompagnati dalle unità cinofile, tre di loro si sono dati alla fuga, liberandosi di alcune dosi di sostanze stupefacenti. Sono state fermate due persone, un uomo e una donna, che sono stati allontanati dopo essere stati foto segnalati e sanzionati, secondo quanto disposto dal regolamento di Polizia Urbana. Hera è intervenuta a ripulire la zona.