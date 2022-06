CONCERTI Blanco in ospedale: rimanda alcuni concerti, ma potrebbe tornare sul palco il 1° luglio a Rimini

Blanco in ospedale: rimanda alcuni concerti, ma potrebbe tornare sul palco il 1° luglio a Rimini.

Il cantante Blanco annuncia su Instagram, da un letto d'ospedale, di dover interrompere temporaneamente il tour estivo. Il motivo? Un incidente che lo costringe a stare a riposo per i prossimi giorni, ma riferisce di stare bene e di non correre nessun rischio. Ieri pomeriggio annuncia l'accaduto con un video in cui si vede il ragazzo dispiaciuto, ma pur sempre ironico. In didascalia scrive “Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene) La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo.” Durante il ricovero, il cantante lascia questo pensiero ai suoi fan e li rassicura nel suo ritorno il prima possibile. Ma Genova non sarà l'unica data a essere rimandata, infatti nelle stories Instagram scrive anche: “Per lo stesso motivo non sarò presente ai Tim Summer Hits di Roma del 23 giugno e recuperiamo. Ci vediamo il 1° luglio a Rimini. E non riuscirò neanche il 25 per la festa di Radio Deejay. Chiedo scusa. Vi voglio bene.”

