Blitz antidroga a Rimini e Bellaria: due arresti, sequestri di droga e oggetti rubati

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri di Rimini. Nella giornata di ieri, due persone sono state arrestate nel corso di operazioni distinte condotte sul lungomare riminese e a Bellaria Igea Marina.

Il primo intervento è avvenuto a Marebello, dove i militari della Sezione Operativa hanno sorpreso un 35enne tunisino mentre cedeva un involucro sospetto. L’uomo, accortosi della presenza dei Carabinieri, ha tentato di fuggire a piedi ma è stato rapidamente bloccato. Durante la perquisizione è stata rinvenuta una dose di eroina. Ulteriori controlli presso il suo alloggio, un albergo della zona, hanno permesso di scoprire altre dosi di eroina e cocaina, oltre a 180 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. L’uomo è stato arrestato anche per aver fornito false generalità ai militari.

Contemporaneamente, a Bellaria Igea Marina, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 51enne albanese trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e 370 euro. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 79,5 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, 1.750 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Nell’abitazione sono stati inoltre trovati cinque biciclette elettriche e un monopattino di dubbia provenienza. L’uomo è stato denunciato anche per ricettazione.

Entrambi gli arrestati si trovano ora nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Le indagini proseguono.