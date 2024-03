RIMINI Blitz antiprostituzione della Polizia Locale: due arresti, sigilli a residence e villetta Operazione coordinata dalla Procura di Rimini

Blitz antiprostituzione della Polizia Locale: due arresti, sigilli a residence e villetta.

Operazione anti prostituzione della Polizia Locale di Rimini è avvenuta all'alba in zona mare. Gli agenti hanno messo i sigilli al residence Portofino, in via Pola e a una villetta che funge da dependance poco distante. All'interno sarebbero state trovate alcune persone. Nel blitz, coordinato dalla Procura di Rimini, due persone sono state poste in stato di fermo, due con obbligo di firma e le altre denunciate. Sembra che il giro di prostituzione fosse esteso, tanto che quando non bastavano le stanze del residence, veniva utilizzata 'Villa Federico'.

Le indagini sul caso sono durate tre anni, in cui sono stati fatti appostamenti nei pressi del residence, effettuate intercettazioni e raccolte testimonianze dalle donne. Registrati tutti i movimenti dei clienti e dei gestori, che li indirizzavano negli appartamenti occupati dalle donne senza identificarli. Il reato contestato è quello di sfruttamento, favoreggiamento e tolleranza abituale della prostituzione in concorso. I gestori concedevano alle donne gli appartamenti con un canone maggiorato, con prezzi tre o quattro volte maggiori rispetto al normale e sfruttavano la loro attività di meretricio.

Il residence ha avuto, secondo quanto risulta dalle indagini, due gestioni: la prima condotta da una famiglia riminese, la seconda da un giovane 27enne che ha continuato a tollerare e sfruttare la situazione con il medesimo modus operandi. Ai clienti veniva garantita protezione in caso di problemi anche mediante l'utilizzo della violenza fisica e l'ausilio di altre persone.



Nel residence pochi mesi fa era avvenuta una analoga operazione. In quelle stanze, dalla scorsa estate, si sarebbero alternate svariate decine di giovani donne per un giro d'affari molto esteso. Molte delle ragazze avrebbero usato il residence per poche settimane e solo per lavorare.





[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: