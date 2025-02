Blitz della Guardia Costiera a Bellaria: sequestrato un quintale di vongole prelevate illegalmente L'operazione notturna ha portato al sequestro di attrezzature illegali e a sanzioni per 5.000 euro

Blitz della Guardia Costiera a Bellaria: sequestrato un quintale di vongole prelevate illegalmente.

Militari della Guardia Costiera di Bellaria e Rimini hanno intercettato la scorsa notte un traffico abusivo di molluschi, sequestrando circa 100 kg di vongole destinate all’immissione illecita sul mercato. L’intervento si è svolto sulla spiaggia antistante il Bagno 55/56 di Igea Marina, dove sono stati individuati pescatori di frodo intenti a prelevare il novellame con un rastrello idraulico modificato (idro-rasca), potenziato con un motore esterno per aumentare l’efficienza della raccolta.

L’operazione è stata avviata grazie alle segnalazioni di cittadini esasperati dai continui rumori notturni provenienti dalla spiaggia. Dopo appostamenti e indagini, la Guardia Costiera, in collaborazione con il Gruppo Carabinieri Forestali di Rimini e la Polizia Locale di Bellaria-Igea Marina, ha individuato i responsabili, riuscendo a fermarne uno mentre altri complici si davano alla fuga nell’oscurità.

Il pescato, ancora vivo, è stato immediatamente rigettato in mare, contribuendo alla salvaguardia delle aree di accrescimento delle vongole nei pressi della battigia. Il prelievo abusivo scoperto risulta particolarmente dannoso per l’ecosistema marino, poiché incide su zone in cui la pesca professionale è vietata per garantire la rigenerazione dei banchi naturali. Al pescatore di frodo individuato sono state contestate due violazioni amministrative per un totale di 5.000 euro di sanzioni.

L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli costanti svolti dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per tutelare il consumatore finale, la risorsa ittica e i pescatori che operano nel rispetto delle normative vigenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: