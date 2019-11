Blitz della Municipale: spaccio e prostituzione nel parcheggio della mensa dei poveri a Rimini

Si è conclusa con la benedizione di Bruce e Thor, i due cani del servizio cinofilo della Polizia Locale di Rimini, l’attività di controllo che ieri ha portato ad un intervento nel parcheggio pubblico all’esterno del convento di via della Fiera.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione presentata dal priore dei frati cappuccini che abitano il convento, segnalando attività di spaccio di droga e prostituzione nel parcheggio del complesso che ospita la mensa dei poveri.

Un via vai favorito dalla presenza di alcune auto abbandonate, dove gli agenti hanno trovato bicchieri, fazzoletti, coperte. Dopo aver parlato con i frati – che in precedenza avevano tentato inutilmente di allontanare alcuni di questi personaggi, incappando anche in qualche minaccia - e con alcune delle persone che frequentano la mensa, gli agenti hanno effettuato degli appostamenti, sia di giorno sia in orario notturno, durante i quali hanno accertato la presenza di una prostituta che esercitava abitualmente nel parcheggio, e di alcuni spacciatori e consumatori di droga, che spesso si confondevano tra le persone in fila per usufruire della mensa per poi rifugiarsi nel parcheggio per nascondere o assumere le sostanze stupefacenti.

Non di rado, inoltre, finivano per entrare in chiesa e disturbare le funzioni.

Gli agenti, con l’unità cinofila a seguito, sono quindi intervenuti per ripulire l’intera area, rimuovendo le due auto abbandonate e ripristinando un contesto di decoro nell’area del parcheggio che a breve sarà dotato di un cancello automatizzato per controllare gli accessi.