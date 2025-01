CRONACA Blitz della Polizia in un hotel di Rimini: droga, irregolarità amministrative e un’espulsione Controlli della Questura in una struttura ricettiva di Rivazzurra: denunciata una coppia per droga e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il titolare sarà deferito per violazioni amministrative.

Blitz della Polizia in un hotel di Rimini: droga, irregolarità amministrative e un’espulsione.

Un controllo amministrativo si è trasformato in un’operazione ben più ampia per la Polizia di Rimini, che il 28 gennaio ha effettuato verifiche in un hotel di Rivazzurra, scoprendo gravi irregolarità e portando alla denuncia di due giovani per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso dell’ispezione, la divisione PAS della Questura ha identificato 14 persone, tra cui il titolare e il personale della struttura, riscontrando che 8 di loro avevano precedenti di polizia. Inoltre, è emerso che diversi ospiti stranieri erano stati accolti senza fornire un documento di identità, violando così le normative sulla sicurezza. Per questo motivo, il titolare sarà deferito all’Autorità Giudiziaria.

Parallelamente, la Squadra Mobile ha individuato una coppia di giovani, un diciottenne e una minorenne, che soggiornavano nell’hotel e che hanno tentato di eludere i controlli. Durante l’operazione, il ragazzo è stato visto lanciare dalla finestra un involucro contenente hashish e cocaina. Ulteriori perquisizioni hanno portato al ritrovamento di altra droga nascosta nella stanza.

I due hanno reagito violentemente al controllo, sferrando calci e pugni agli agenti, che sono riusciti a riportare la situazione alla calma. Il diciottenne, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio, era destinatario di un divieto di dimora a Rimini e di un precedente ordine di espulsione. Per questo, è stato trasferito al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Roma in attesa dell’espulsione. La minore, invece, risultava allontanata da una casa di accoglienza ed è stata riaffidata ai servizi sociali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: