Blitz di Polizia e GdF: presunte irregolarità tra la precedente amministrazione e due associazioni.

Blitz della finanza e della polizia di Stato a Pesaro, stamattina intorno alle ore 9. Le forze dell'ordine sono intervenute in borghese per l'inchiesta aperta su presunte irregolarità della precedente amministrazione e delle due associazioni (Opera Maestra e Stella Polare) che, in tre anni, hanno ricevuto circa 600mila euro dal comune. Nei giorni scorsi sono stati fatti interventi presso le abitazioni di Stefano Esposto, referente delle due associazioni, e del coordinatore eventi del comune, Massimiliano Santini.

Sugli accertamenti di oggi, interviene anche il centrodestra pesarese: "Il blitz di polizia e guardia di finanza in Comune è il naturale epilogo di una questione che abbiamo da tempo definito come il più grande scandalo amministrativo nella storia della città".

Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani non è sorpreso dall'accaduto e si dichiara disponibile “affinché ci sia la massima trasparenza”. Franco Acerci, ex capo di gabinetto (fino al 2021) del precedente sindaco di Pesaro Matteo Ricci e, successivamente, dal febbraio 2022 fino a fine mandato dell'ex primo cittadino. Acerci, in collaborazione con Ricci, aveva un incarico di supporto al responsabile unico di procedimento per operazioni preliminari tecnico-organizzative. L'ufficio oggetto delle attenzioni delle forze dell'ordine "non è il suo ufficio - ha chiarito Biancani- ma un luogo dove si appoggia quando viene in comune" poiché "stiamo definendo con lui una collaborazione".

