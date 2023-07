RIMINI Blitz in un albergo del centro: pur con i sigilli, ospitava una trentina di persone

A febbraio erano scattati i sigilli per l’Hotel Villa Derna di Rimini in di viale Leopardi, per le pessime condizioni in cui versava. Pur con i sigilli mercoledì mattina è scattato un nuovo blitz della Polizia, come riporta Rimini Today. Infatti la struttura ricettiva, ufficialmente chiusa, ospitava abusivamente una trentina di persone, alcuni già noti alle forze dell'ordine. Una operazione frutto delle diverse segnalazioni arrivate ai centralini di Polizia. Alcuni 'ospiti' erano anche in possesso di sostanze stupefacenti. Sul posto anche la Polizia Municipale, che ha sanzionato il gestore dell'hotel - come riporta il quotidiano on line - contestandogli la mancata registrazione degli alloggiati. Sarà ora il questore Lavezzaro a decidere sul futuro della struttura ricettiva.

