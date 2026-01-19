PESARO Bloccata dalla marea sul Monte San Bartolo, salvata dai Vigili del fuoco Intervento complesso tra terra, mare ed elicottero: recuperata in sicurezza una persona rimasta isolata lungo un sentiero costiero.

Bloccata dalla marea sul Monte San Bartolo, salvata dai Vigili del fuoco.

Intervento di soccorso nella mattinata di lunedì lungo un sentiero basso del Monte San Bartolo, dove una persona è rimasta bloccata a causa dell’innalzamento della marea. L’allarme è scattato poco dopo le 8, in seguito a una segnalazione della Capitaneria di porto. La persona, in buone condizioni di salute, è rimasta per tutta la durata delle operazioni in costante contatto con la Sala operativa dei Vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito, l’escursionista aveva percorso il sentiero nel pomeriggio di ieri, rimanendo poi isolata durante la notte per il progressivo aumento del livello del mare che ha reso impraticabile il rientro via terra. Vista la situazione, è stato attivato un dispositivo di soccorso articolato e coordinato.

I Vigili del fuoco sono intervenuti via terra con la squadra Speleo Alpino Fluviale, via mare con operatori del comando di Pesaro abilitati alla conduzione della moto d’acqua e con il supporto del nucleo sommozzatori di Ancona. È stato inoltre coinvolto il Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Bologna, che ha inviato l’elicottero Drago VF-147.

Proprio l’intervento aereo ha consentito di raggiungere la persona in sicurezza e di effettuare il recupero, con successivo trasporto all’eliporto di Pesaro. Sul posto sono intervenuti anche la Capitaneria di porto e il personale sanitario del 118 per le verifiche del caso. L’operazione si è conclusa senza conseguenze per la persona soccorsa.

