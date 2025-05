RIMINI Bloccata nel traffico mentre sta per partorire: scortata dai Carabinieri all'Infermi

Nella tarda mattinata di giovedì 1° maggio, una coppia macedone trentenne residente in Valconca ha chiesto aiuto ai Carabinieri di Rimini: la donna, incinta e in procinto di partorire, aveva rotto le acque mentre erano bloccati nel traffico intenso. I militari, compresa subito la gravità, hanno scortato rapidamente i futuri genitori all'ospedale Infermi, distante circa dieci chilometri. Qui, grazie all'intervento tempestivo, è nata poco dopo una bambina in ottima salute.

