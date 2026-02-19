POLITICA ITALIA Board of Peace, Calenda: "Schifoso comitato d'affari, non si vedeva dai tempi di Caligola" La presidente del Consiglio attacca di nuovo i magistrati, a poche ore dal richiamo del presidente Mattarella

Nel Consiglio dei ministri approvato il decreto legge energia, con le misure per tagliare le bollette a famiglie fragili e imprese. Per i nuclei con Isee fino a 10mila euro, 20mila per chi ha 4 figli, il bonus è di 115 euro, per un totale di 315 se aggiunti ai 200 già stanziati, assicura la presidente Meloni. Aumento a sorpresa del 2% dell'Irap per le aziende che producono energia. Via libera anche agli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra governo e regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Per i territori del Sud Italia flagellati dal ciclone Harry invece il governo assicura 1 miliardo di nuove risorse, 150 milioni per Niscemi, il paese in provincia di Caltanissetta, colpito da una gigantesca frana che ha inghiottito strade ed edifici. A poche ore dal severo richiamo del presidente della Repubblica, che per la prima volta in undici anni si è sentito in dovere di presiedere una riunione ordinaria del Consiglio superiore della magistratura per chiedere rispetto dell'istituzione, la presidente del Consiglio commenta così la decisione del tribunale di Palermo che ha stabilito che lo Stato italiano dovrà 76mila euro di risarcimento per il fermo illegittimo della Sea Watch 3, capitanata da Carola Rackete, nel giugno 2019. Secondo il presidente del tribunale, “denigrare non è diritto di critica”. Oggi il vice presidente del Consiglio Tajani è a Washington per partecipare alla riunione inaugurale del Board of Peace di Trump, decisione assai contestata dall'opposizione.

Nel video le interviste a Antonio Misiani, senatore Partito Democratico, e a Carlo Calenda, senatore Azione

