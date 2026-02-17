TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:22 Piano Parallelo: bocciato l'odg di opposizione ma la maggioranza si divide 19:16 Lettera SMG, la smentita del presidente ECF, Sergio Barducci: "Mai sottoscritto un memorandum d'intesa" 19:04 Cinema, prima storica co-produzione internazionale per San Marino 18:16 San Marino Calcio: Ingenito si dimette. Torna Biagioni 17:48 Board of Peace, l'opposizione: "È un attacco all'Onu" 17:43 Gino Strada con Germano-Teardo per la pace del cuore 17:38 San Marino Song Contest: ecco il secondo gruppo di semifinalisti 16:58 L'inseguimento a squadre di pattinaggio dà il 9° oro all'Italia 16:39 Rimini, abusi sulla nipotina di 6 anni: 73enne condannato a 7 anni e 8 mesi 12:49 Piano Parallelo: l'opposizione propone la commissione d'inchiesta in tempi brevi
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Board of Peace, l'opposizione: "È un attacco all'Onu"

L'Italia ci sarà, annuncia il ministro degli Esteri, nonostante le forti critiche delle minoranze

di Francesca Biliotti
17 feb 2026
Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Antonio Tajani, ministro degli Esteri; Ettore Rosato, deputato Azione; Riccardo Magi, deputato Più Europa; Giuseppe Provenzano, deputato Partito Democratico
Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Antonio Tajani, ministro degli Esteri; Ettore Rosato, deputato Azione; Riccardo Magi, deputato Più Europa; Giuseppe Provenzano, deputato Partito Democratico

In Parlamento le comunicazioni del ministro degli Esteri sul ruolo dell'Italia nel Board of Peace di Trump. La maggioranza è compatta: meglio entrare, dice, sia pure da osservatore, che non entrare, nel Board of Peace del presidente degli Stati Uniti. Lo ribadisce il ministro degli Esteri, ma l'opposizione è contrarissima: è l'adesione alla legge del più forte, dice, in aperto contrasto con la nostra Costituzione. Alla fine approvata la risoluzione di maggioranza, mentre quella presentata da tutti i partiti di opposizione, è stata respinta.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Antonio Tajani, ministro degli Esteri; Ettore Rosato, deputato Azione; Riccardo Magi, deputato Più Europa; Giuseppe Provenzano, deputato Partito Democratico




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia