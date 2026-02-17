Board of Peace, l'opposizione: "È un attacco all'Onu"

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Antonio Tajani, ministro degli Esteri; Ettore Rosato, deputato Azione; Riccardo Magi, deputato Più Europa; Giuseppe Provenzano, deputato Partito Democratico

In Parlamento le comunicazioni del ministro degli Esteri sul ruolo dell'Italia nel Board of Peace di Trump. La maggioranza è compatta: meglio entrare, dice, sia pure da osservatore, che non entrare, nel Board of Peace del presidente degli Stati Uniti. Lo ribadisce il ministro degli Esteri, ma l'opposizione è contrarissima: è l'adesione alla legge del più forte, dice, in aperto contrasto con la nostra Costituzione. Alla fine approvata la risoluzione di maggioranza, mentre quella presentata da tutti i partiti di opposizione, è stata respinta.

