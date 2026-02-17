POLITICA ITALIA Board of Peace, l'opposizione: "È un attacco all'Onu" L'Italia ci sarà, annuncia il ministro degli Esteri, nonostante le forti critiche delle minoranze

In Parlamento le comunicazioni del ministro degli Esteri sul ruolo dell'Italia nel Board of Peace di Trump. La maggioranza è compatta: meglio entrare, dice, sia pure da osservatore, che non entrare, nel Board of Peace del presidente degli Stati Uniti. Lo ribadisce il ministro degli Esteri, ma l'opposizione è contrarissima: è l'adesione alla legge del più forte, dice, in aperto contrasto con la nostra Costituzione. Alla fine approvata la risoluzione di maggioranza, mentre quella presentata da tutti i partiti di opposizione, è stata respinta.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Antonio Tajani, ministro degli Esteri; Ettore Rosato, deputato Azione; Riccardo Magi, deputato Più Europa; Giuseppe Provenzano, deputato Partito Democratico

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: