MEDIO ORIENTE Board of Peace, Tajani: "Italia sarà presente come osservatore" Il ministro degli Esteri riferisce alla Camera in vista della riunione inaugurale di giovedì a Washington

"Il governo ha ritenuto opportuno accettare l'invito dell'amministrazione Usa a presenziare, in qualità di Paese osservatore, alla prima riunione del Board of Peace". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferendo alla Camera in vista della riunione inaugurale, giovedì a Washington, dell'organismo ideato dal presidente americano Trump per gestire la 'fase due' della ricostruzione nella Striscia di Gaza. "L'assenza dell'Italia a un tavolo in cui si discute di pace nel Mediterraneo sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contrario alla lettera e allo spirito dello stesso art. 11 della nostra Costituzione, laddove sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie", ha aggiunto il vicepremier. Al vertice di Washington dovrebbe essere proprio Tajani a partecipare, e non la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anche se la premier non ha ancora sciolto le riserve a riguardo.

Dopo le comunicazioni di Tajani si voteranno due risoluzioni: quella della maggioranza, che chiede al governo di "partecipare come osservatore" ai lavori del board, e quella delle opposizioni che invece si dicono unitariamente contrarie alla partecipazione "in qualunque forma" dell'Italia, evidenziando una "preoccupante tendenza a privatizzare le funzioni degli organi internazionali".

In politica interna, intanto, continua il dibattito sul referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: ieri, lunedì, un nuovo scontro tra governo e toghe dopo la richiesta del ministero della Giustizia all'Associazione Nazionale Magistrati di fare un elenco dei finanziamenti da parte di privati cittadini al comitato per il No. Il Pd parla di un "atto molto grave, che sa tanto di liste di proscrizione".

