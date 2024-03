CRONACA Boato sveglia i cittadini di Serravalle, probabile scoppio di un grosso petardo

Nella notte fra venerdì e sabato un grosso boato ha svegliato diversi cittadini della parte bassa di San Marino. In diversi, spaventati, hanno segnalato anche del fumo provenire da un campo adiacente a Strada Fondo Rio, a Serravalle. Segnalazioni giunte anche alla Centrale interforze che ha dispiegato le pattuglie per verificare l'accaduto. Sono stati esclusi assalti ai bancomat atm o scoppi di compressori, spesso presenti nelle zone industriali. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un grosso petardo fatto esplodere da ignoti. Non risultano feriti.

