Bocciatura decreto Cutro: esplode la polemica fra Governo e magistrati

L'associazione Nazionale Magistrati si è schierata in difesa della giudice di Catania - attaccata dal governo italiano- che ha disapplicato il decreto Cutro del 10 marzo scorso, ritenendolo contrario al diritto dell’Unione europea e non convalidando perciò i provvedimenti di trattenimento in un Centro di permanenza per il rimpatrio emessi dal questore di Ragusa nei confronti di tre cittadini tunisini richiedenti asilo.



“Trattenere chi chiede protezione senza effettuare una valutazione su base individuale e chiedendo una garanzia economica come alternativa alla detenzione è illegittimo”, ha sentenziato il Tribunale di Catania, riferendosi ai 4.938 euro richiesti dal governo italiano ad alcune categorie di migranti per evitare i centri di trattenimento. Palazzo Chigi ha annunciato il ricorso e la parola d'ordine, nella maggioranza, è attaccare



È proprio la dimensione europea della risposta da dare alla crisi migratoria a preoccupare Roma. Venerdì prossimo a Granada, in Spagna, si riuniranno i leader della Ue; l'Italia, dopo le tensioni registrate con la Germania, chiede risposte immediate, ma una intesa efficace, nel clima da campagna elettorale che sembra coinvolgere tutti i 27, al momento sembra impossibile.



Nel servizio le interviste a Lucio Malan (Fratelli D'Italia), Riccardo Magi (+Europa), Elena Bonetti (Azione)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: