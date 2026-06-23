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Bof (Futuro Nazionale): "Siamo razzisti perché diciamo prima la casa agli italiani? Sì, lo siamo"

Scontro sul decreto che vuole rivoluzionare il mondo delle abitazioni: fa discutere anche il nuovo commissario straordinario

di Francesca Biliotti
23 giu 2026

Il Piano Casa passa alla Camera dei Deputati con 165 sì ed ora tocca al Senato. Piano Casa al primo giro di boa, col decreto che passa alla Camera, seppur tra le polemiche: a sollevarle è la nomina del commissario straordinario per l'edilizia popolare, arrivata prima ancora dell'ok dell'Aula. Felice Squitieri, già commissario al ministero dell'Ambiente, provvederà alla ricognizione dei fabbisogni e al programma di interventi in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale. Resterà in carica fino al 31 dicembre 2027 con un compenso lordo complessivo di circa 490mila euro.

Nomina criticata dalle opposizioni, perché ritengono vengano totalmente bypassati i consigli comunali. Alla Camera si consuma un altro scontro tra minoranze e Futuro Nazionale, tacciati di essere razzisti. Intanto il consiglio dei ministri ha approvato un nuovo slittamento, una proroga di tre mesi fino al 1 ottobre, per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea.

Nel video gli interventi alla Camera di Gianangelo Bof, deputato Futuro Nazionale; Maurizio Lupi, deputato Noi Moderati; Agostino Santillo, deputato Movimento 5 Stelle




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