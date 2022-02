Bollette: Arera, "Luce + 131%, Gas + 94%"

Pur con gli interventi straordinari del governo, nel primo trimestre 2022 si è registrato un aumento del 131% nelle bollette della luce per il cliente domestico e del 94% in quelle del gas rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo rivela l'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in audizione al Senato, spiegando che l'impennata dei prezzi all'ingrosso dell'energia nel 2021, +500% per il gas e +400% per l'energia elettrica, si è riflessa sui prezzi dal secondo semestre dell'anno.